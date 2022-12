Sinisa Mihajlovic, la camera ardente in Campidoglio

Roma - La bara è quasi sommersa dai fiori bianchi, ai lati la famiglia non smette di fissarlo, mentre sfila il pubblico. Il feretro di legno chiaro di Sinisa Mihajlovic arriva sulla piazza del Campidoglio per la camera ardente poco dopo le 9,30, con tutta la famiglia Mihajlovic a aspettarlo: la moglie Arianna, i figli, la madre Viktorija, il fratello Drazen, composti e impietriti.

News Correlate Mihajlovic, aperta la camera ardente

La salma del campione stroncato venerdì da una leucemia contro cui ha combattuto invano per tre anni viene portato nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Decine le sciarpe che i tifosi di Lazio, Bologna, Torino, Sampdoria e Milan hanno lasciato sulla bara del campione serbo, circondata da alcune corone di fiori inviate dalla SS Lazio, AS Roma, la Fifa...Alla chiusura della camera ardente il feretro di Mihajlovic resterà in Campidoglio, domani sarà trasportato alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per il funerale.