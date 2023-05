Siracusa, ballottaggio tra Ferdinando Messina e Francesco Italia

Siracusa - A Siracusa si va al ballottaggio con il candidato del centrodestra Ferdinando Messina (31,5%) avanti seguito dal centrosinistra con Francesco Italia (26%) e poi da , da Renata Giunta 18,0% Edgardo Bandiera 8,2% Giancarlo Garozzo 7,5% Michele Mangiafico 3,4% Roberto Trigilio 3,1% Abdelaaziz Mouddih 1,5%. Alla fine quindi si andrà alla sfida a due tra il candidato del centrodestra (che si è presentato compatto e con sette liste) Ferdinando Messina e il sindaco uscente Francesco Italia (sostenuto da quattro liste civiche e con molti amici anche di area Pd). La buona affermazione di Renata Giunta, esponente della società civile candidata dal fronte progressista formato da Pd e Movimento 5 stelle non è bastata ad interrompere la crisi di successi dei Dem che non vincono un’elezione da ormai 10 anni.

Messina, che puntava al 40% si è fermato intorno al 32%, quasi 8 punti in più rispetto a Francesco Italia. Ma certo nella testa di Messina frullerà quando accaduto cinque anni fa quando il candidato del centrodestra Paolo Ezechia Reale si fermò a un passo dal traguardo (37%) e poi perse con Italia (19% al primo turno, 53% al secondo). Schietto il commento di Ferdinando Messina: «Alla luce dei risultati, che vanno via via consolidandosi, sono largamente primo al ballottaggio e le liste che mi sostengono avranno certamente la stragrande maggioranza in Consiglio Comunale. Chiedo ai cittadini di Siracusa di impegnarsi con me nelle prossime settimane per un profondo cambiamento nel governo della città».