Il piccolo batterista siracusano Alessandro conquista Tu si que vales

Siracusa - Convincente esibizione del piccolo siracusano Alessandro Massimo Baviera nella finale di Tu si que vales, il piccolo batterista di appena cinque anni si presenta accompagnato dal padre (con la chitarra elettrica) e porta sul palco Smoke on the water dei Deep Purple. Suona letteralmente scatenato e regala un assolo che strappa uno scrosciante applauso al pubblico ed alla giuria vip composta da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Alla fine del numero Zerbi chiede in regalo le bacchette e Alessandro Massimo dice di sì. Purtroppo non riesce a conquistare il turno successivo della serata finale.