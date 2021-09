Siracusa, terzo Ufo in due settimane: questo è strano davvero VIDEO

Siracusa - Tre avvistamenti di oggetti volanti non meglio identificati da inizio mese a Siracusa, dopo il gonfiabile scambiato per Ufo e la flottiglia di sfere luminose, su cui sta invece indagando il Centro ufologico siciliano. Quest’ultima segnalazione dal capoluogo aretuseo, postata da Youtube dall’utente Simone Bellomia, pare destinata a dare dei grattacapi agli esperti.

I movimenti inconsulti delle due luci, che poi si riducono a una, sono davvero bizzarri. Dei droni o delle lanterne cinesi come a Pozzallo? Si, perché anche nella provincia iblea ultimamente non sono mancati strani fenomeni osservati in cielo dai residenti, l’ultimo una decina di giorni fa a Modica.