Siracusano, Cdm vara norma per stabilizzare precari Regione

MESSINA, 16 GIU "Il Consiglio dei ministri, nella riunione di ieri sera, ha approvato il decreto cosiddetto Pa bis, all'interno del quale c'è una norma che permetterà, finalmente, alla Regione Siciliana di stabilizzare i lavoratori socialmente utili. Parliamo di più di 4.600 Asu, precari da vent'anni, che hanno combattuto una grande battaglia di dignità e che finalmente potranno guardare al futuro con maggior serenità e ottimismo". A dirlo la deputata messinese Matilde Siracusano sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

"Da anni prosegue seguivo questa vicenda, e negli ultimi mesi al governo ho lavorato per raggiungere questo importante risultato. Adesso posso dirlo: ce l'abbiamo fatta. Ringrazio l'esecutivo e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per la sensibilità dimostrata e per aver deciso di sostenere una causa. Davvero una bella notizia per la mia Sicilia". (ANSA).