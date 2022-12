Sissi, arriva seconda stagione della serie evento

Sissi, Icona superstar, amata dal popolo, influencer dell'epoca, stretta nel privato nelle rigide regole di corte: l'imperatrice Elisabetta d'Austria è uno dei personaggi storici più rappresentati al cinema e alla tv.

Arriva su Canale 5, in prima serata da questa sera, 28 dicembre, la seconda stagione di "Sissi", la serie tv dedicata alla leggendaria sovrana dell'impero Austro-Ungarico. Pop star e influencer del suo tempo, Sissi è un’icona che sembra avere fatto molti proseliti, da Lady D e Charlène di Monaco, da Soraya a Sua Maestà Imperiale Masako, da Maria Antonietta alla Duchessa di Sussex.

Basta il nome Sissi per evocare un immaginario che, in ben 30 titoli compresi alcuni di cinema muto del 1920, parte da Romy Schneider con i suoi film popolari da metà anni Cinquanta e arriva al recente Corsage - Il corsetto dell'imperatrice di Marie Kreutzer con una fantastica Vicky Krieps, ora nella short list dei 15 titoli che si giocheranno la nomination per l'Oscar internazionale.

Ma poichè "Holiday Season is 'Sisi' Season", La stagione delle feste è la stagione di Sissi, come recita il claim della major tedesca Beta, ecco che arriva su varie tv europee e in esclusiva per l'Italia su Canale 5 la seconda serie di SISSI, in onda da oggi mercoledì 28 in prima serata.

Prodotta da Story House Pictures e Satel Film con molti altri partner, girata tra la Baviera e la Lituania, la seconda stagione segue la prima che ha avuto grandi risultati d'ascolto, a ulteriore testimonianza del valore del brand 'Sissi' capace di incuriosire ancora ogni volta il pubblico. Cosa non si sa di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach presso la corte di Vienna?

Difficile trovare nuovi spunti dopo che il suo carattere ribelle, il proto femminismo, la cura dell'aspetto fisico inteso come ginnastica e sport, i disturbi alimentari e la quasi anoressia, il pessimo rapporto con la suocera arciduchessa d'Austria, la depressione, la bellezza proverbiale mai accettata, le perfidie di corte vissute male, la spregiudicatezza, l'empatia, le doti diplomatiche represse e molto altro sono state in ogni modo approfondite.