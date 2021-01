Sivia Salemi, vive a Radio 2 la cantante, iblea, della casa di Luca

Palazzolo Acreide - Vive sulle frequenze di Radio Due Rai Silvia Salemi, la cantante iblea entrata nel cuore degli italiani con "A casa di Luca", successo sanremese del 1997.

Classe 1978, palazzolese, mamma dirigente del Comune, papà manager di protezione civile, Silvia Salemi 24 anni fa aggiudicò il premio per il miglior testo. Nel libro autobiografico «La voce nel cassetto» ha raccontato la perdita della sorellina di 5 anni, malata di leucemia, quando lei ne aveva solo uno e mezzo. Un evento tragico, in seguito al quale Silvia rimase chiusa in un vero e proprio mutismo. La voce tornò con la complicità di un registratore e, un po’ alla volta, diventò il suo strumento e il suo lavoro.

Silvia ha iniziato a lavorare anche come conduttrice televisiva e radiofonica. In televisione l’abbiamo vista in varie vesti: da concorrente di trasmissioni come «Tale e quale show» oppure «Ora mai più» a reality come «Music Farm», da ospite fissa di «Domenica In» a presentatrice di «Piccole Luci» su Rete4. In radio, invece, è ormai una voce stabile di Radio2.

Nel 2004 Silvia Salemi ha sposato l’imprenditore Gian Marco Innocenti e l’anno successivo è nata la prima figlia Sofia. La secondogenita Ludovica è nel 2008.

Silvia Salemi continua a lavorare su Radio2 dove è in onda con «Decanter» e naturalmente continua anche a fare musica: a settembre 2020 è uscito il suo ultimo singolo «Chagall».