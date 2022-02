Social, 4 cose da non pubblicare mai

Ragusa - Luogo e data di nascita; indirizzo; località in cui ci si trova in quel momento; e numero di telefono. Sono 4 le informazioni individuate dal sito Laleggepertutti, da non dover divulgare sui social. Oltre alle immagini di minori, regolate da legge. Ecco cosa dicono gli esperti per ciascun punto.

Luogo e data di nascita. Il primo motivo, perché in un colpo si mette a disposizione del malintenzionato di turno ciò che gli serve per compiere un furto d’identità e creare un documento falso con i tuoi veri dati. L’hacker non solo avrà una tua immagine, facilmente scaricabile dalla Rete, ma anche nome, cognome, data e luogo di nascita da abbinare alla tua foto. Potrà, in questo modo, creare anche dei profili falsi riconducibili apparentemente a te e molto più credibili da chi ti conosce.

Il secondo motivo è il fatto che ancora molti iscritti ai social network utilizzano la propria data di nascita o una parte di essa come password. In altre parole, in questo modo, danno delle tracce in più ai pirati informatici per appropriarsi del loro account. Delle due, una: o si toglie la data di nascita (scelta consigliabile per i motivi elencati) o non si utilizza come password (scelta consigliabile sempre e comunque).

Indirizzo. Proprio per il rischio che abbiamo citato poco fa, relativo al furto d’identità, tra le cose da non pubblicare mai sui social network c’è anche l’indirizzo di residenza o di domicilio. Aggiunge i dati mancanti a quelli sul luogo e la data di nascita per confezionare un documento falso ancora più efficace. Non ti risulterà difficile capire cosa potrebbe succedere se qualcuno va in giro con una carta d’identità o una patente contraffatta che riporta chi sei, dove e quando sei nato, indirizzo e città di residenza e, magari, commette qualche delitto, anche online. Vivresti, sicuramente, i famosi «cinque minuti un po’ complicati».

Pubblicare l’indirizzo equivale, ovviamente, a far sapere a chiunque dove ti si può trovare la sera o la notte. Un’informazione preziosa per gli stalker, per chi si prende «una fissa» per una persona che, anche se si sente rifiutato, ha in questo modo la possibilità di presentarsi in qualsiasi momento sotto casa della vittima delle sue ossessioni. Quindi, se proprio si instaura un buon rapporto con qualcuno sui social network, per lasciare l’indirizzo c’è sempre la chat privata, senza bisogno di rendere pubblica questa informazione.

Posizione. Un’altra delle cose da non pubblicare mai sui social network è l’attuale posizione. Secondo gli esperti, infatti, è un altro modo per dire ai ladri: «Entrate pure verso quest’ora a casa mia perché non ci sono mai». È un’abitudine consolidata quella di pubblicare un selfie o un’immagine per far sapere ai followers dove ci si trova e che cosa si sta facendo. Se questo avviene tutti i giorni, non ci vuole molto a capire le abitudini dell’internauta e quando lascia la casa scoperta (magari prendendo spunto dall’errore di cui abbiamo parlato prima, cioè dell’indirizzo reso pubblico), agevolando il lavoro a chi vuole riempire il sacco con le cose altrui. Se proprio si sente l’esigenza o il piacere di far vedere agli amici il posto in cui si è stati, tanto vale postare le foto alla sera quando si è a casa e di tanto in tanto. Sarà più facile in questo modo evitare il rischio di un furto nella propria abitazione.

Telefono. Il telefono fisso è l’ennesimo modo per conoscere le abitudini di una persona, ad esempio chiamandola a a casa tutti i giorni alla stessa ora per sapere se risponde. Se gli squilli vanno sempre a vuoto, significa che in quel momento c’è il via libera per entrare a rubare. Per quanto riguarda il cellulare, pubblicare il proprio numero significa aiutare i malintenzionati a riempire il tuo smartphone di messaggi contenenti link pericolosi su cui, prima o poi, nella distrazione, si finisce per cliccare. Il risultato di questo fenomeno noto come phishing è ben noto: l’hacker ci mette un attimo a rubare tutto ciò che hai nel telefonino, dai dati bancari ai contatti, dalle foto a qualsiasi altra informazione utile a fare i suoi comodi.