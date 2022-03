«Solo ucraini bianchi», e ritira l'ospitalità ai profughi

Palermo - Si chiamano Michael e Meshack (insieme nella foto), hanno 20 anni, sono di origine nigeriana e, anche loro, sono tra i profughi in fuga da Kiev, dove vivevano e studiavano all’università. Una donna di Palermo si era offerta di ospitarli, ma ha fatto marcia indietro quando ha scoperto che erano africani. Allora li ha accolti, nella Casa della Regina di Pace a Casteldaccia, suor Anna Alonzo: “Mi ha detto che due profughi bianchi andavano bene, neri no. Quando sono arrivati, dopo cinque giorni di viaggio utilizzando autobus, spesso camminando a piedi, erano esausti. Sono crollati sulla sedia e hanno dormito per ore”.

Suor Anna sta cercando di trovare loro un alloggio per un periodo più lungo e di farli iscrivere all’università per continuare gli studi. In Ucraina, infatti, erano al secondo anno. Micheal era al secondo anno di economia, mentre Meshack era iscritto alla facoltà di medicina, in cui aveva già sostenuto molti esami. La loro casa, nella capitale ucraina, è stata rasa al suolo dalle bombe russe e non è la prima volta che i due ragazzi scappano da una guerra: i terroristi islamici di Boko Haram, a Benin Ciy, ha ucciso i loro genitori cristiani.