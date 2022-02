Sommergibile perde un pezzo, razzo anti sonar arriva sulla spiaggia

Messina - Ritrovato stamani, sulla spiaggia messinese di Rodia, nella zona chiamata Passalacqua, un piccolo razzo anti sonar non esploso (foto): non si tratta di un residuo bellico risalente alla Prima o Seconda guerra mondiale, come tanti restituiti dal mare sulle spiagge siciliane, ma un missile moderno e attualmente in uso ai sommergibili della Marina.

L’area è stata temporaneamente interdetta dalla polizia municipale. E sul posto sono arrivati gli artificieri dell’esercito, che ora valuteranno il da farsi. L’ipotesi delle testate locali è il razzo che sia stato lanciato durante un’esercitazione militare, e le onde l’abbiano poi portato a riva.