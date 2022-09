Sondaggio Pagnoncelli-Corriere: Cuffaro e nuova Dc all'1,6% in Sicilia

A rivelare il flop della lista Cuffaro alle prossime elezioni regionali è il Corriere della Sera, che pubblica il sondaggio di Nando Pagnoncelli. La Nuova Dc è all'1,6%, ben lontana dalla soglia di sbarramento del 5% necessaria per avere seggi nel Parlamento siciliano.

Il prossimo 25 settembre, insieme alle elezioni politiche nazionali, si terranno anche le elezioni regionali in Sicilia. Caterina Chinnici correrà sostenuta soltanto dai dem e dalla lista di Claudio Fava. Il M5S sostiene invece Nuccio Di Paola, capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana. Il centrodestra è compatto, con la partecipazione anche della Nuova Dc di Totò Cuffaro e la lista Popolari e Autonomisti. Anche in Sicilia il cosiddetto terzo polo presenta la sua candidatura in autonomia, sostenendo l’attuale vicepresidente della Regione Gaetano Armao.

Il sondaggio condotto tra gli elettori siciliani da Nando Pagnocelli e pubblicato oggi dal Corriere della Sera mostra che nelle intenzioni di voto Schifani è in testa con il 28,7% dei voti validi, al secondo posto troviamo De Luca con il 23,5%. Seguono Chinnici (22,1%) e Di Paola (19,5%). Più staccati Armao (4,6%), e gli altri candidati.

Nel voto per le liste (è possibile il voto disgiunto) la lista «De Luca sindaco di Sicilia» è prima, avanti di un’incollatura al M5S (rispettivamente 18,7% e 18,4% dei voti validi). In corsa per il terzo/quarto posto Fratelli d’Italia (15,6%) e Pd (15,5%). Il centrodestra è complessivamente avanti, con il 33,6%, alla coalizione di De Luca (23,7%), al M5S (18,4%) e al centrosinistra (17,3%). Più staccata la lista di Azione e Italia viva a sostegno di Armao (4,7%). L’affluenza potrebbe essere puntellata, almeno in parte, dalla concomitanza con le Politiche: stimiamo infatti un dato di poco superiore al 50%.

I partiti di centrodestra:

Forza Italia viene data al 10,2%

Fratelli d'Italia al 15,6%

La Lega di Salvini al 4,9%

La Nuova Dc di Cuffaro all'1,6%

Popolari e Autonomisti all'1,3.

Totale liste Schifani 33,5%



Partiti Centrosinistra:

Pd 15,5%

Centopassi 1,8%

Totale liste Chinnici 17,3%

De Luca sindaco di Sicilia: 18,7%

Altre liste De luca: 5%

Totale liste De Luca 23,7%

Movimento 5 Stelle 18,4%

Azione Italia Viva 4,7

Siciliani liberi 1,3%

Italia sovrana 1%