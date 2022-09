Sonia e Daniela, gemelle spose a Caltanissetta

Caltanissetta - Sonia e Daniela Lo Iacono hanno condiviso tutto dalla nascita, tranne che i rispettivi uomini - Salvatore Bellomo e Angelo Parisi - con cui sono convolate a liete nozze ieri pomeriggio nella Cattedrale di Caltanissetta, in un matrimonio condiviso. Il padre, emozionato, le ha accompagnate entrambe per mano all'altare. Vediamo, nella gallery, qualche frame del servizio andato in onda sulla locale TFN.