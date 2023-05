Sono arrivati a Roma i tre ciclisti per caso partiti da Scicli

Scicli - Pino La Guardia, Carmelo Carnemolla e Pino Pluchino di "tre ciclisti per caso" di Scicli, della Bike e Run, sono rientrati a casa, di ritorno da Roma dove sono andati in bici. Il timing è stato rispettato così come nelle previsioni: sei tappe in sei giorni per il raggiungimento della città eterna e il suo Colosseo.

La prima tappa il 22 maggio, da Scicli a Scilla in Calabria per un totale di km 223 e un dislivello di 2041 mt in 8.30' ore. Seconda tappa il 23, da Scilla ad Acquappesa per un totale di km 209, disl 2257 mt in 7.00 ore.

Terza tappa il 24 da Acquappesa a Policastro Bussentino, km 137 dsl 1638 in 5.41 ore. Quarta tappa il 25 da Policastro Bussentino a Minori (Amalfi) km 193 dsl 2154 in 8 ore.

La quinta tappa il 26 maggio, Minori a Formia km 160 dsl 1433 in 7.30 ore. Sesta tappa il 27 Formia a Roma (Colosseo) km 146 dsl 1050 in 5.45' ore.

Il viaggio si è sviluppato su due ruote, per un totale di km 1057 e un dislivello 10100 mt in 42.30' ore. I tre ciclisti ringrano la Pharmatec nella persona di Piero Mancini, l'agenzia Assicurazioni Aquilino di Aquilino Gianpaolo, il Bar Square nella persona di Viganò Emiliana, Gioie e Gioielli nella persona di Lara Miccichè, Lievito Madre pizzeria nella persona di Maurizio Samubene e Maresport nella persona di Simone Russino.