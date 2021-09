Sorelle di fatto, la vera storia dello scambio di culle diventa un film tv

Mazara del Vallo - La notte di Capodanno di 23 anni fa, a Mazara del Vallo, due bambine nate nello stesso ospedale furono scambiate in culla. Solo anni dopo, quando frequentavano entrambe il medesimo asilo, la verità venne a galla grazie allo spirito d’osservazione di una maestra. "Oggi viviamo tutti come una grande famiglia allargata - rivela mamma Marinella Alagna -, le ragazze sono sempre insieme: scuola, attività sportive, amici. Una si è appena laureata e l'altra discuterà a giorni la tesi, sono unitissime”. All’inizio però è stato “un incubo".

La loro storia vera, per chi vuole conoscerla, è raccontata adesso in un film tv: "Sorelle per sempre", in onda giovedì 16 settembre su Rai1 in prima serata (nella foto, un frame con le due piccole protagoniste). Nel ruolo delle due mamme Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli, in quelle dei papà i catanesi Vincenzo Castrogiovanni e Francesco Foti, mentre uno dei nonni è interpretato dall’attore modicano Andrea Tidona. "E' una storia unica e straordinaria, che fa riflettere anche sulla genitorialità biologica e sull'affido - dice la Finocchiaro - perché queste ragazze hanno quattro genitori a tutti gli effetti, grazie alla loro lungimiranza e al sentimento”.

“I figli sono di chi li cresce e di chi li ama (come diceva anche Eduardo De Filippo in Filumena Marturano, ndr). Io sono mamma come lo è Anita, e ci siamo chieste come ci saremmo comportate: non si può dare una risposta lucida e obiettiva, anche se sono abituata per mestiere a immedesimarmi in una storia, in questo caso ti ci devi trovare. Qui siamo di fronte poi a una negligenza di proporzioni gigantesche - continua l’attrice, unica non siciliana del cast -. La fortuna è stata che è capitata a due famiglie perbene: erano con noi sul set, ho visto commozione e lacrime”. Lo sceneggiato mischia dolore e amore, legge del sangue e legge del cuore. Ma vi sveliamo altro.