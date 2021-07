Sorpresa, Al Bano canta in chiesa. Ira del vescovo: “Grave offesa” VIDEO

Andria – Voleva fare una sorpresa a una coppia di amici sposi, esibendosi nella Cattedrale di Andria cantando l’Ave Maria di Gounoud, e invece ha scatenato l’ira di Luigi Ansi, vescovo della città pugliese: “La chiesa non è un palcoscenico - tuona il monsignore in una nota -, a nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di qualunque natura. E’ una grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro, i sacerdoti hanno il compito di verificare il rispetto di tali norme, visto che gli organizzatori potrebbero anche non conoscerle, perché non si ripetano più episodi del genere”.

E, se qualcuno non avesse ancora inteso bene, il vescovo mette nero su bianco che “da oggi in poi si richiede a tutti - sposi, parenti e organizzatori - un comportamento consono alla cerimonia, che resta un sacramento e non uno spettacolo. Se proprio si vuole - concede Ansi - gli artisti possono esibirsi durante la festa nella sala ricevimenti”.