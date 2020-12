Biglietti aerei per la Sicilia a prezzi contenuti, il Covid nonostante

Catania - I prezzi dei voli da e per la Sicilia sono contenuti come mai successo nel periodo a cavallo tra le festività natalizie. Negli ultimi giorni, Alitalia ha incrementato le prenotazioni del 50% tra il 17 e il 20 dicembre. Proprio in questo lasso di tempo, le simulazioni effettuate ieri tramite un’agenzia di viaggi sui principali voli da Milano e Roma verso Catania oppure verso Palermo, ci dicono che un biglietto aereo da Milano a Catania varia da un minimo di 50 ad un massimo di 250 euro, a seconda della compagnia (low cost o di bandiera) e dell’aeroporto scelto (Malpensa o Linate). Costa di più partire da Linate, dove fa base Alitalia, che non da Malpensa. Tariffe allineate pure per i voli dai due scali meneghini con destinazione Palermo.

Da Roma (zona gialla) verso la Sicilia, i biglietti aerei sono ancora meno cari. Tra il 17 e il 20 dicembre un volo Roma-Palermo con Ryanair varia da 80 a 125 euro; mentre Alitalia viene quotato da 90 a 130 euro. Se guardiamo invece i prezzi del Roma-Catania ci attestiamo tra 80 e 125 euro col vettore low cost e da 60 a 80 euro con la compagnia di bandiera. Dal 21 dicembre, data in cui entreranno in vigore le restrizioni del governo sugli spostamenti, il costo dei biglietti aerei scende ulteriormente.

Partire ad esempio da Milano Malpensa verso Palermo alla vigilia di Natale costa 105 euro con Wizzair e 170 euro con Alitalia dall’aeroporto di Linate. Il 21 dicembre addirittura ci sono voli anche a 35 euro; mentre un Milano-Catania è quotato 50 euro. Prezzi mai visti negli anni passati, quando i siciliani di ritorno a casa venivano letteralmente “dissanguati”.