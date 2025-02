Sospesi tutti i concorsi all'ex Provincia di Ragusa

Ragusa - Sono stati sospesi tutti i concorsi in atto al Libero Consorzio comunale ex Provincia di Ragusa. Sia quello riguardante il posto di dirigente amministrativo, cui aveva partecipato l’attuale direttore generale del Libero Consorzio Nitto Rosso, sia gli altri concorsi in itinere.

Il segretario generale della Provincia, Giampiero Bella, responsabile del procedimento, visto l’esposto-denuncia pendente sulla vicenda del concorso che riguarda Nitto Rosso, ha sospeso la procedura concorsuale fino alla conclusione del procedimento. La determinazione del segretario generale è stata poi inviata al presidente della Commissione esaminatrice del concorso Cosimo Costa.

Intanto, nella tarda mattinata di oggi, la commissaria dell’Ente, Patrizia Valenti, ha mandato una nota alla stampa: "Riceviamo informazioni dagli organi di stampa circa un ordine del giorno che raccomanderebbe al Governo regionale di dare atto di indirizzo ai commissari straordinari di sospendere le procedure dei concorsi pubblici in essere fino alla data di insediamento degli organi elettivi già prevista per il prossimo 27 aprile." "In tal senso, ho richiesto apposite direttive al Governo regionale". "Le procedure sono state, allo stato, sospese in attesa di ricevere le direttive del governo", dichiara la Commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti.