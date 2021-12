«Sotto hai quella cosa». Bagno delle ragazze vietato per Gabriella

Palermo - "Sotto hai quella cosa" le ha detto il bidello, umiliandola davanti a tutti: niente bagno delle ragazze per Gabriella, una ragazza trans di Palermo che frequenta la scuola professionale per parrucchieri vicino corso Calatafimi. La 18enne ha iniziato 3 anni il lungo iter per il cambio di genere, tra sedute di psicoterapia e farmaci, in attesa dell’intervento finale. Qualche giorno fa è stata ospite della trasmissione Pomeriggio Cinque (foto allegata). "Non mi sento a mio agio, non mi trattano per quello che sono, una ragazza" denuncia oggi a Repubblica, che ha incontrato anche la preside, secondo la quale “la ragazza sta cercando solo visibilità e l'ho detto chiaramente a lei e a sua madre, quando è venuta per chiarire: a parte la questione dei bagni, non ha mai ricevuto alcuna discriminazione”.

“Il bidello stava solo agendo nel rispetto delle lamentele mosse dai genitori di altre studentesse, che non gradiscono che le loro figlie vadano nello stesso bagno in cui va un uomo. Lo ammetto, appartengono a famiglie bigotte - continua la dirigente - ma dobbiamo tutelarle, non possiamo permetterci che vadano via”. L’istituto è privato, dipende quindi dalle rette pagate delle famiglie, “e poi sui documenti è ancora Gabriele" insiste. Solo a operazione conclusa infatti Gabriella potrà presentare in tribunale domanda di riassegnazione di genere anagrafico, cambiando nome: fino ad allora, per la legge italiana, resta maschio.

Non conta - come replica la giovane - che "siamo in epoca di Covid e nei posti chiusi come le toilette ci si va una alla volta per evitare i contagi", che "il mio aspetto esteriore corrisponde già a come mi sento dentro” e i documenti attestanti la sua disforia: una condizione di profondo malessere, identificata dall’Oms, provocata dall'incongruenza tra sesso biologico e identità di genere. “Non voglio andare nel bagno dei maschi - prosegue Gabriella -, per me non è un gioco: prendo farmaci, mi segue un endocrinologo, vado alle sedute con lo psicologo. "Mi hanno anche detto che i maschi sporcano quando vanno al bagno, mentre le ragazze no: devo davvero spiegare agli estranei in che posizione sto al gabinetto?". Intanto, ha abbandonato la struttura: "Tornerò quando verrò trattata per quella che sono".