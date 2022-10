Spettacolo a teatro per il neo Direttore Ufficio scolastico Sicilia

Modica - Si è conclusa presso il Teatro Garibaldi di Modica, l'11 ottobre, la due giorni di incontri che il Dr. Giuseppe Pierro, neo Direttore Generale dell’USR Scolastico per la Regione Sicilia, ha svolto con la comunità scolastica e Dirigenti delle scuole della Provincia di Ragusa. Per tale importante circostanza il Liceo Musicale e Coreutico dell’Ist. I.S. “G. Verga” di Modica ha messo in scena uno spettacolo evento.

Il Coro del Liceo Musicale “G. Verga”, per tale evento, è stato integrato dalla speciale partecipazione del Coro di alunni della Scuola Primaria degli Istituti Comprensivi “M. Schininà” di Ragusa e “De Amicis” di Comiso, eseguendo l’Inno Nazionale con il linguaggio italiano dei segni. Una giornata all’insegna della buona musica e danza e dove le eccellenze del Liceo Musicale e Coreutico dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Verga” di Modica si sono avvicendate sul palcoscenico del Teatro Garibaldi, grazie alla collaborazione, attenzione ed ospitalità della Fondazione Teatro Garibaldi, in un concerto che ha visto l’Orchestra d’Archi eseguire la briosa “Eine Kleine Nachtmusik” di Mozart, seguita dal “Concerto in Re Maggiore” di A. Vivaldi per Archi e Chitarra solista, Bryan Farese.