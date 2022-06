Spiagge per bambini, 6 Bandiere Verdi alla costa ragusana

Ragusa - Tutte riconfermate nel 2022 le spiagge Bandiere Verdi del ragusano, ovvero a misura di bambini. Sono Marina di Ragusa (che ha ottenuto il riconoscimetno nel 2009); Punta Secca-Caucana- Casuzze (nella foto) in territorio di Santa Croce Camerina, e Scoglitti nel vittoriese (entrambe dal 2010); Santa Maria del Focallo nell'ispicese (2012); Pietre Nere-Raganzino a Pozzallo (2015); e la frazione marinara di Scicli, Sampieri, bandiera verde dall'anno scorso.

Quest'anno le Bandiere Verdi - ha annunciato l'ideatore dell'iniziativa, il pediatra Italo Farnetani - sono in tutto 153 con 4 nuovi ingressi, di cui una sola new entry in Italia: Marina di Caulonia, nel reggino. La Calabria ne issa così 19, primeggiando fra le regioni, con un solo vessillo di differenza rispetto alla Sicilia, con cui è da anni testa a testa. Gli altri lidi siciliani a prova di bimbo sono: Vendicari (Noto); Porto Palo di Menfi (Agrigento); Mondello, Balestrate e Cefalù (Palermo); Tre Fontane-Torretta Granitola (Campobello di Mazara); Tonnarella (Mazara del Vallo); Signorino (Marsala); San Vito Lo Capo (Trapani); Playa (Catania); Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Eolie); e Giardini Naxos (Messina).