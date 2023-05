Spiaggia Ciriga non è bandiera Blu da 2 anni. Parla Leontini

Ispica - "La spiaggia di Ciriga non è bandiera blu gia da due anni per motivi non legati alla gestione del territorio, ma adducibili ad altre due motivazioni”. Lo precisa il sindaco di Ispica, on. Innocenzo Leontini, intervenendo a margine dell’articolo pubblicato da Ragusanews dove si evidenziava l’esclusione dal riconoscimento della splendida località, famosa per le sue incantevoli spiagge.

La spiaggia di Ciriga ha sempre attirato l'attenzione dei visitatori per la sua bellezza naturale e le acque cristalline. "Uno dei motivi che hanno escluso la spiaggia di Ciriga dal riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) è il fatto che l’Agenzia non è riuscita ad effettuare i prelievi anche in quello specchio di mare -spiega il sindaco Leontini-. Altro motivo, non facilmente superabile, è legato alla estensione delle spiagge del litorale ispicese, quasi 16 km, e il riconoscimento impone un presidio di bagnini che il comune non riesce a coprire".