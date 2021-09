Spiaggia un delfino a San Lorenzo

Noto - Cronaca di un salvataggio. Un piccolo delfino è spiaggiato ieri al lido San Lorenzo (allanona strada), in territorio di Noto. Il delfino aveva perso l'orientamento. "In attesa di soccorsi più appropriati ci siamo fatti compagnia", racconta l'uomo protagonista del pronto soccorso in mare.

"Molta gente è stata in apprensione per questo cucciolo di mare, spaventato e lontano dalla sua mamma. Spero possa tornare a largo al più presto dopo le cure dei dottori".