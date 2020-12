Spiaggiata una tartaruga morta a Donnalucata

Scicli - La carcassa di una tartaruga caretta caretta è stata rinvenuta stamani nella spiaggia di Micenci a Donnalucata da alcune persone che avevano deciso di fare una passeggiata lungo l'arenile. Il ritrovamento lungo la battigia. Non si sa se la tartaruga sia morta in maniera naturale o perchè vittima dell'attività di pesca. A volte tali tartarughe vengono ritrovate con ami conficcati o con lesioni dovute al passaggio di imbarcazioni in mare.