Splende Scicli senza auto. FOTO

Scicli - Serata magica il 17 settembre a Scicli senza auto nel centro storico, diventato una grande Ztl. Sembrava di rivivere, in piccolo, la vigilia di Pasqua. Tante persone hanno goduto della via Nazionale e del quartiere Santa Maria La Nova. Che dire? Da due anni non si celebra la festa del Cristo Risorto e da un anno e mezzo viviamo in restrizioni a casa per lunghi periodi dell'anno. Finalmente una Ztl allargata, per riassaporare il piacere della riappropriazione dei luoghi del cuore per tutti gli sciclitani.