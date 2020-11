Spot, Amaro Averna celebra la Sicilia

Un inno alla sicilianità e alle bellezze dell'Isola. Amaro Averna lancia la nuova campagna pubblicitaria internazionale #OpenSicily. “Dimentica la Sicilia da cartolina e lascia alle spalle tutti i cliché. Il nuovo mondo di Amaro Averna è inaspettato, ricco di vibrazioni, colori, profumi, esperienze e un gusto autentico, dal carattere siciliano”, si legge nella descrizione dello spot.

Nel filmato, on air in televisione e sul digitale, si susseguono infatti immagini di alcuni degli scorci più belli e noti della regione, da Cefalù vista dal mare, in apertura e chiusura dello spot, alla celebre scalinata di Santa Maria del Monte di Caltagirone, dal Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina a Villa Valguarnera a Bagheria e al mercato di Ballarò a Palermo.

La protagonista dello spot è una giovane donna che indossa un tradizionale mantello popolare nero, che lei stessa toglie con un solo rapido gesto della mano, per rivelare un abito colorato e contemporaneo, scelto per rappresentare la modernità della Sicilia. Ciascuno dei fotogrammi dinamici del film è un viaggio attraverso luoghi, persone e momenti. Tutti insieme evidenziano una miscela di modernità e tradizione, che nasce dalla ricchezza multiculturale di un’isola che negli anni ha offerto ospitalità e accolto il passaggio di tanti popoli. Dosati per tutto il film sono gli ingredienti siciliani al centro del profumo e del gusto caratteristici di Averna, tra cui arancia siciliana, limone e melograno, che vengono diffusi attraverso l'apertura di una bottiglia Averna.

A firmare la creatività è Wunderman Thompson, l’agenzia di Wpp Italia che già si era occupata del precedente ciclo di comunicazione di Amaro Averna (allora si chiamava J. Walter Thompson), quello pluriennale con protagonista l’attore hollywoodiano Andy Garcia. A dirigere le riprese della produzione sono stati lo scorso autunno i registi Piero Messina e Greg Ohrel, la casa di produzione è Mercurio. La pianificazione, che interessa principalmente il piccolo schermo e le piattaforme online, è gestita da Mindshare, centro media di riferimento di Gruppo Campari.

La colonna sonora dello spot #OpenSicily, in stile reggaeton, è stata realizzata ad hoc per la campagna pubblicitaria. I testi, che in italiano signiifcano "Si chiude una porta, si apre un portone, ma se vieni a casa mia, la porta non è mai chiusa", sono eseguiti sia in inglese sia in siciliano, per sottolineare l'apertura dell'isola alle influenze esterne e la sua riconosciuta ospitalità.

