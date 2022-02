Spruzzata di pioggia mercoledì notte, il meteo della settimana

Ragusa – Nubi sparse alternate a schiarite oggi e domani, sulla provincia ragusana: le temperature oscilleranno tra i 16-17°C di massima diurna sul litorale e i 7-8°C di minima notturna nell'entroterra. Martedì 15 febbraio, in particolare, sarà una giornata abbastanza grigia e con venti tesi: dalla serata le nubi tenderanno ad abbassarsi e, tra la notte e la mattina seguente, non è escluso qualche debole e breve piovasco, specie sulla costa.

La situazione di instabilità perdurerà mercoledì 16: tuttavia, già dal tardo pomeriggio, le nubi tenderanno a diradarsi fino a dissolversi. In queste due giornate le temperature perderanno un paio di gradi nei valori massimi e minimi. Il tempo si ristabilirà del tutto giovedì 17: il sole tornerà a splendere e i venti, sempre tesi, spazzeranno via le residue velature. Cielo sereno e colonnina di mercurio in leggera risalita anche venerdì 18. Per ogni aggiornamento, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.