Sta meglio il vittoriese investito da un tram in Portogallo

Vittoria - Fonti vicine alla famiglia riferiscono che sono in netto miglioramento le condizioni dell'uomo di Vittoria investito da un tram in Portogallo. La famiglia è fiduciosa circa una sua ripresa dall'incidente che lo ha visto vittima come pedone.

News Correlate Cronaca Vittoriese investito dal tram in Portogallo, è gravissimo