Staffetta di scrittura creativa all’Istituto Verga di Comiso

Comiso - Giovani scrittori crescono, all’Istituto Comprensivo G. Verga di Comiso, che ha visto gli alunni, equamente ripartiti tra i corsi, ‘mescolarsi’ ed essere protagonisti di un progetto affascinante ed impegnativo sotto la supervisione dei docenti del Dipartimento di Lettere.

Contribuire alla nascita del racconto, “Con gli occhi dell’altro”, realizzandone un capitolo, di concerto con altre scuole secondarie di primo grado d’Italia. Una sfida impegnativa e stimolante, che questi scrittori in erba hanno raccolto con grande entusiasmo e partecipazione.

La Staffetta di Scrittura Bimed 2021/22 è stata anche quest’anno un’importante occasione per mettere in risalto il confronto tra gli studenti e l’importanza del lavoro di gruppo. Tempo prezioso che i giovani discenti, armati di interesse e creatività, hanno dedicato ad un’attività che li ha, sì, tenuti impegnati ma nel contempo li ha fatti anche divertire!

Le sensibilità, intuizioni e idee di ciascuno dei giovani autori si sono perfettamente mescolate attraverso una naturale armonia che, dal primo momento, ha connotato il loro collaborare. Un lavoro collettivo (avvenuto a distanza, nemmeno le restrizioni anti Covid hanno infatti fermato la loro voglia di mettersi in gioco!) dipanatosi in diversi pomeriggi, che ha preso la forma finale di un amalgama perfettamente riuscito. Il capitolo 7 del racconto, “Una ragazza tra due mondi”, che la scuola Verga ha realizzato, dà prova di maturità nell’affrontare tematiche importanti, impegnative, strettamente legate alla nostra attualità e non certo semplici da comprendere e raccontare.

I delicati temi dei diritti umani violati, del confronto tra culture, della diversità come valore aggiunto – per citarne alcuni – sono qui affrontati con saggia consapevolezza, e tutti incentrati sulla capacità di vestire i panni dell’altro. Imparare l’empatia scrivendo storie e provando ad immedesimarsi nelle vite altrui: gli studenti del Verga di Comiso sono riusciti perfettamente nell’intento realizzando un racconto avvincente ed emozionante.

Tanta è la soddisfazione dei docenti che hanno coordinato i giovani scrittori, in primis della Dirigente scolastica, professoressa Mariagrazia Cafiso. «Rivolgo i miei sinceri complimenti ai professori del Dipartimento di Lettere della scuola secondaria di primo grado che, anche quest'anno, hanno partecipato al progetto di ‘Staffetta di Scrittura Creativa’ coinvolgendo, con passione ed entusiasmo, i nostri studenti».«Una lodevole iniziativa - queste le calorose parole della Dirigente del Verga - volta a promuovere un confronto costruttivo, la condivisione di un'idea comune e, soprattutto, la conoscenza di sé attraverso le emozioni della scrittura, tutto ciò al fine di rendere i nostri alunni soggetti attivi del proprio fare.».