Stanno progettando aerei con i sedili «a castello»

Avere aerei con i sedili «a castello» ovvero il sedile aeronautico a doppio livello. A firmare questo concept il designer spagnolo di 25 anni Alejandro Núñez Vicente, che ha battezzato la propria startup Chaise Longue. Lo scopo del designer è quello di ottimizzare lo spazio all’interno delle cabine degli aerei.

La proposta di Núñez Vicent è quella di eliminare i normali compartimenti per i bagagli a mano sopraelevati. In questo modo si potrebbero installare due livelli di sedili, uno superiore e uno inferiore. Secondo quanto prevede il progetto, chi siederà al livello inferiore avrà maggiore spazio per le gambe. Diversamente, chi siederà al superiore potrà godere di una inclinazione migliore, così come il comfort.

Due le versioni immaginate dal designer dunque, quella per la classe economica e quella per le cabine premium dal nome «Elevated Class». Una configurazione, quest’ultima, che prevede un sedile nella fila inferiore e due in quella superiore.

La sua idea però non ha avuto vita facile. Diverse le critiche iniziali, nonché discussioni sui social media relative al progetto. Inoltre, i primi tester delle opere della startup, non hanno apprezzato sin da subito le soluzioni proposte. Il livello inferiore infatti è stato considerato quasi «claustrofobico», anche se il maggiore spazio riservato alle gambe è una contropartita interessante. Ma, come si suol dire «Bene o male, l’importante è che se ne parli». Difatti, quanto immaginato dal ragazzo ha attirato l’attenzione di diverse realtà dell’industria aeronautica. Tra cui Airbus. Proprio questa azienda ha confermato a febbraio 2025 alla Cnn, di collaborare con Chaise Longue per verificare la possibilità di implementare il design a doppio livello negli aeromobili commerciali. Airbus ha confermato «il mandato esplorativo», ma trattandosi ancora di un progetto in fase embrionale, non rilascerà altre dichiarazioni a riguardo. Ad ogni modo, la startup non chiude alla collaborazione con altre aziende.