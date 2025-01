Stefania Campo, i 95 mila euro dalla Regione per il film del suo ex assistente Vincenzo Cascone

Ragusa - È pubblicata su La Sicilia in edicola oggi l'inchiesta di Mario Barresi e Luisa Santangelo sullo strano caso dei 95 mila euro che la deputata regionale dei Cinquestelle Stefania Campo è riuscita a indirizzare in favore del videomaker Vincenzo Cascone, già suo assistente parlamentare per due anni, al fine di realizzare un film sul progetto "Bitume". Cascone, peraltro, aveva già editato un libro sul tema grazie a un finanziamento della Fondazione Federico II di Palermo, controllata dalla Regione.

