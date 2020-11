Stefano D'Orazio: funerali in forma privata mentre la tv gli rende omaggio

Roma - A poche ore dalla scomparsa di Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh, le trasmissioni d'intrattenimento pomeridiane hanno voluto ricordare il batterista attraverso le testimonianze dei membri della storica band. I Pooh ospiti nelle due maggiori trasmissioni di intrattenimento della domenica pomeriggio, lo hanno ricordando con grande commozione mentre si apprendeva della notizia del funerale in forma privata.

Se "Domenica In” omaggia Stefano D’Orazio con Mara Venier, raccontando gli ultimi momenti vissuti insieme al batterista, a Pomeriggio 5 Barbara d'Urso e Riccardo Fogli sono in lacrime per il loro amico. In collegamento su Rai Uno con Mara Venier, c'erano Red Canzian e Roby Facchinetti mentre Riccardo Fogli era ospite dalla D'Urso.

Nella puntata odierna di “Domenica In”, Mara Venier ha voluto dedicare un ampio spazio a Stefano D’Orazio. Il batterista dei Pooh è scomparso lo scorso venerdì a 72 anni: il Covid ha aggravato la sua condizione clinica, rivelandosi fatale per il noto artista. A confermarlo è stata la moglie Tiziana Giardoni, la quale ha dichiarato che D’Orazio soffriva di una malattia autoimmune, contro la quale “combatteva da anni“. Per omaggiare D’Orazio è intervenuto, in collegamento telefonico, anche Roby Facchinetti. Il cantante ha raccontato in questi termini il suo ultimo dialogo con il batterista: “Lo avevo sentito solo poche ore prima, sono ancora incredulo, eravamo sicuri di vincere la battaglia col virus ma per lui non è stato così“.

“Non penso al collega, penso alla persona. Questo virus è un bastardo, non ci ha permesso neanche di stargli vicino nei suoi ultimi giorni” – ha dichiarato Red Canzian. Il Covid, nel decorso della malattia di Stefano, si è quindi rivelato l’aggravante che ne ha determinato la morte. D’Orazio combatteva da tempo contro una malattia autoimmune, e le sue condizioni sono degenerate nel giro di una settimana.

I Pooh hanno ricordato l'amico scomparso, mostrando tutto il loro dolore per non aver potuto essergli vicini. Una gran bella pagina di televisione con Mara Venier che ha cercato di non cedere alla commozione per accompagnare le parole degli amici di Stefano D'Orazio, tra una canzone e l'altra per regalare più di un'ora di ricordi velati da malinconia ma con in sottofondo un sorriso.

Barbara d'Urso e Riccardo Fogli a Pomeriggio Cinque, ricordando il batterista invece non hanno potuto trattenere le lacrime per il loro amico Stefano D'Orazio. Il batterista dei "Pooh", scomparso improvvisamente lo scorso 6 novembre, era molto legato a entrambi: la conduttrice, infatti, a "Domenica Live" ha mostrato le immagini del matrimonio di D'Orazio, a cui aveva fatto da testimone. "Stefano nell'ultimo anno non stava benissimo - ha spiegato la stessa conduttrice, visibilmente commossa- niente di grave però, la moglie Tiziana ci aveva dato anche qualche buona notizia negli giorni". "La cosa più brutta - dice l'ex voce dei "Pooh" - è che in questo periodo nessuno può dare una carezza alla persona cara".

Il funerale in forma privata

Intanto oggi, anche un rappresentante della sindaca Virginia Raggi oggi ha reso omaggio a Stefano a nome della città e dei romani. Roma Capitale, in accordo con la famiglia dell'artista, sta collaborando attivamente all'organizzazione della cerimonia in forma privata. Il feretro arriverà in Piazza del Popolo dopo un corteo che partirà alle ore 14.40 da piazza del Campidoglio, passando per via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, piazza di Spagna e via del Babuino, scortato dai motociclisti della Polizia locale di Roma Capitale.