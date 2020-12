Stefano D’Orazio riposerà accanto ai genitori e alla tomba di Ennio Flaiano

Maccarese, Fiumicino - Sarà sepolto accanto ai genitori in quel piccolo cimitero immerso nella campagna di Maccarese. Stefano D’Orazio, colonna dei Pooh, lo aveva ribadito ai familiari in più di un’occasione: «Quando arriverà il momento voglio stare accanto a mamma e papà». Certo, non immaginava che quel momento sarebbe arrivato così presto, il 6 novembre scorso, vittima del Covid a 72 anni. Una morte improvvisa, inattesa, tanto che dopo il funerale del 9 novembre nella chiesa degli Artisti di Roma non è stato trasportato come previsto a Maccarese. La tomba non era pronta e la salma è ancora al deposito del cimitero Flaminio. Ma ora il trasferimento è imminente, questione di ore, perché la lapide di uno dei due loculi della Cappella VI a Maccarese è stata rimossa nei giorni scorsi. Andrà insieme all’amato padre Guido, morto anche lui a novembre, il 27 del 1995, seguito a pochi mesi di distanza dalla madre Licia. In quel cimitero riposano le spoglie di Ennio Flaiano.