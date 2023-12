Stefano e Pamela a Ciao Darwin 9

Ragusa - Andrà in onda venerdì 22 dicembre alle 21,30 su Canale 5 la puntata di Ciao Darwin 9 cui partecipano Stefano Manuele di Floridia e Pamela Varsellona di Ragusa.

La coppia ha partecipato alla puntata di Ciao Darwin 9 in onda domani, nella categoria Divano e affronteremo gli sportivi. La puntata della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, per la regia di Roberto Cenci é stata registrata negli studi titanus Elios di via Tiburtina a Roma nello studio 1.

"É stata una bella esperienza, non capita tutti i giorni di partecipare a una trasmissione televisiva, siamo fortunati ed emozionati, non vediamo l'ora di andare in onda . La puntata é ricca di colpi di scena, sarà una bella sfida ma non vogliamo spoilerare niente. C'è grande attesa e per questo non vediamo l'ora. Non vi diciamo altro, il resto lo vedrete in puntata. Niente spoiler".