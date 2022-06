Stefano Pioli, esempio cortesia e disponibilità: ultimo giorno nel ragusano

Ragusa - Sono più i bagni al mare o i bagni di folla? La prima estate da campione d'Italia della sua carriera il tecnico del Milan ha voluto spenderla nel ragusano: ovunque è apparso - da Pozzallo a Marina di Modica - Stefano Pioli è stato accolto da tifosi scatenati tra selfie, autografi, strette di mano e cori. Lui, sempre sorridente e gentilissimo, non si è risparmiato e ha accontentato tutti - ma proprio tutti - senza divismi.

L’ex Normal One conta molti fan e ammiratori nella Sicilia orientale, che ha visitato con la moglie Barbara e un gruppetto di amici tra i quali Giacomo Murelli, suo storico vice. Ragusa, Scicli, Modica, Pozzallo dicevamo; ma anche Noto, Pachino, Marzamemi, Portopalo di Capo Passero: un giro ricco di tappe tra le bellezze del Barocco e la natura selvaggia delle spiagge tra costa ionica e mediterranea.

Lo schema, stavolta, l'hanno applicato i tifosi: pressing affettuosamente altissimo (pare che una sera sua servito pure l’intervento delle forze dell’ordine per permettere a Pioli di uscire da un ristorante); e costruzione dal basso, perché gli “abbracci” degli appassionati - rossoneri e non - iniziavano dal mattino in spiaggia per terminare dopo cena. Lui, però, si sempre dimostrato un vero signore. Anche sotto l’ombrellone, il tecnico è rimasto in contatto con il d.t. Maldini e il d.s. Massara, per pianificare il mercato del Diavolo che verrà; e non sono mancati i messaggi ai suoi giocatori impegnati con le nazionali.

Oggi Pioli rientrerà dal suo “tour” ibleo, che ha occupato la prima fetta delle sue vacanze. Una sosta a Parma, nella sua città, prima di fare base fissa a Forte dei Marmi, in Versilia, dove trascorrerà gran parte di quel che resta delle meritate ferie. Ma, a quanto rivela Marco Fallisi sulla Gazzetta dello sport, ci sarà occasione anche per una scappata alle Baleari, il prossimo weekend. Ci auguriamo di rivederlo presto dalle nostre parti.