Stella di Natale con broccoli e salsiccia: ricetta veloce

Stella di Natale con broccoli e salsiccia: ricetta

Ecco la stella di natale salata, un antipasto super veloce e squisito da preparare anche all’ultimo momento con pochi ingredienti e un po' di fanatasia.

Siete in ritardo e non avete ancora pensato a cosa preparare per il pranzo di Natale? O per questa Vigilia? eccovi una ricetta facile e squisita per festeggiare con amici e parenti. Sicuramente farete un figurone. Vediamo insieme di cosa si tratta e gli ingredienti. Vi basterà meno di un’ora per portarla in tavola

Ecco la ricetta per l’antipasto di Natale: la Stella di pasta sfoglia di broccoli e salsiccia

Oggi Vi propongo una ricetta natalizia con cui farete sicuramente un figurone, ma non preoccupatevi oltre ad essere buonissima è anche semplice da preparare.

Vediamo insieme come preparare l’antipasto di Natale: la Stella di Natale con broccoli e salsiccia

Uno dei simboli che più lo rappresenta il Natale è senza dubbio la stella, quindi cosa c’è di meglio che portare anche a tavola una bella stella per esprimere a tutto tondo l’atmosfera del Natale? Oltre ad essere bellissima da vedere è anche molto buona, si tratta di antipasto a base di pasta sfoglia che oltre ad essere deliziosa ci farà fare un figurone perché potremmo utilizzarla come centro tavola durante le feste di Natale e Capodanno.

Ingredienti per la Stella di Natale

Si tratta di una semplice torta rustica, infatti occorrono solo pochi ingredienti che sono:

1 sfoglia rotonda - 350 gr di broccoli - 200 gr di salsiccia- 1 spicchio di aglio –

200 g di formaggio caciotta - olio d'oliva extra - sale qb - semi di sesamo qb . A piacere potreste unire anche dell’uva sultanina

Procedimento per l'antipasto di Natale

Andiamo a vedere come si prepara questa splendida ricetta che sicuramente stupirà tutti in tavola, ideale sia come antipasto che come aperitivo.

Preparazione: Innanzitutto preparate i broccoli e dopo averli puliti, e sbollentati soffriggeteli con aglio, olio e peperoncino in una larga padella. Salateli e lasciateli cuocere con il coperchio. Saranno pronti quando saranno asciutti della loro stessa acqua di cottura

Vediamo insieme come preparare ora la stella di Natale.

La preparazione della Stella di Natale in pasta sfoglia è molto semplice:

Srotolate la pasta sfoglia sulla carta forno, aspettate qualche minuto una volta che l’avrete uscita dal frigorifero e con il coltello ritagliate 8 spicchi, ma senza arrivare fino al centro, lasciamo circa 5cm. Aiutatevi magari facendo un cerchio al centro con una tazza da the.

Distribuite sulla superfice di ogni punta ottenuta, i broccoli e la salsiccia sbriciolata privata del budello, spolverate con del formaggio grattugiato a piacere e dei cubetti di formaggio sulla base di ogni spicchio.

Se vi piace, unite anche l’uva sultanina che prima però avrete lasciato ammollare in acqua per almeno dieci minuti e successivamente ben strizzata.

Prendete i due lembi della base dello spicchio e ripiegatele interamente, ( a libro) formando così la punta della stella.

Procedete così allo stesso modo per tutte le 8 punte



A stella ultimata, spennellate la superfice della stella con i broccoli e la salsiccia, con un uovo leggermente battuto e ricoprite con dei semi di sesamo e qualche chicco di uvetta sultanina

Trasferite la vostra stella di pasta sfoglia su una teglia e cuocete in forno ventilato preriscaldato a 180° per circa 30 minuti, o in forno statico a 190° per lo stesso tempo. Potete servire la vostra Stella di pasta sfoglia tipedida su un bel piatto da portate ed utilizzarla come centro tavola da magiare per le vostre Feste di Natale.

Ecco il risultato, la ricetta della Stella di pasta sfoglia di broccoli e salsiccia è pronta, cosa state aspettando? provate anche Voi a preparare questa deliziosa ricetta e stupite amici e parenti durante la cena di Natale, per farcirla potrete sbizzarrirvi con il ripieno che più vi piace.

Tanti Auguri di Buon Natale, Barbara C.