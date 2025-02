Stella Michelin, Baronetto lascia il ristorante stellato e annuncia: Apro una bottega

Torino - Non è tempo per noi, cantava Luciano Ligabue. Non è tempo per le stelle Michelin. Almeno a giudicare dalle stelle cadenti di questo inizio 2025. Forse è tempo di botteghe. Lo chef stellato Matteo Baronetto, classe 1977, figlio di operai Fiat, finalmente parla: dopo "Del Cambio" aprirà una bottega. Lo storico ristorante Del Cambio, una stella Michelin, passa nelle mani del suo sous chef Diego Giglio. Come è noto, il ristorante mantiene la stella se lo chef (stellato) va via.

Sulla sensazione che la sua cucina così avanguardista non sia stata totalmente recepita da Torino e dai torinesi, Matteo risponde con diplomatica eleganza: “sono stato anche criticato, giudicato, a volte non amato, ma sono state assai più preziose le occasioni in cui ho incontrato persone speciali che mi hanno dato tanto”.

Cosa farà da grande Matteo Baronetto?

"Vorrei costruire qualcosa di diverso da un ristorante in senso tradizionale. La parola giusta penso sia “bottega”, perché trasmette umanità, l’idea dell’artigianato, delle relazioni. Un luogo dove fare ricerca nel senso profondo della parola; dove preparerò da mangiare, certo, ma in cui ridare valore alla parola “amicizia”. In questi anni ho conosciuto tante persone eccezionali che hanno nutrito la mia parte spirituale, chiamiamoli “amori intellettuali”: vorrei si incontrassero lì, donne e uomini con professionalità diverse ma unite da una medesima sensibilità. E vorrei realizzare questo a Torino, entro la fine dell’anno”.