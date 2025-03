Stella Michelin in caduta, Anne-Sophie Pic perde 2 stelle: ha chiuso il suo gourmet a Londra

Londra - Prosegue l'inchiesta di Ragusanews sulla caduta delle Stelle Michelin in Italia e all'estero.

Anne-Sophie Pic, una delle chef più premiate al mondo, ha chiuso il suo ristorante londinese La Dame de Pic, lasciando andare con esso anche le due ambitissime stelle Michelin conquistate nel tempo.

Discendente di una dinastia di grandi cuochi, Anne-Sophie Pic non si è limitata a raccogliere il testimone della sua famiglia: lo ha trasformato in un vero e proprio sigillo di eccellenza internazionale.

Con la Maison Pic, ristorante di famiglia premiato per la prima volta con tre stelle Michelin nel lontano 1934, ha saputo riconquistare il massimo riconoscimento gastronomico e, da lì, ha proseguito un percorso straordinario che oggi conta nove stelle distribuite tra i suoi ristoranti nel mondo. Tuttavia, con la chiusura di La Dame de Pic a Londra, due di queste stelle vengono lasciate indietro, segnando una svolta strategica nella sua visione imprenditoriale.

Situato all'interno del prestigioso Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square, La Dame de Pic aveva aperto le sue porte nel 2017, diventando rapidamente un punto di riferimento per gli appassionati di alta gastronomia. Il primo riconoscimento Michelin era arrivato in tempi record, nel giro di un solo anno, seguito dal secondo nel 2020. Un viaggio culinario che ha saputo conquistare palati raffinati e appassionati, con un menù che celebrava la creatività e la raffinatezza che da sempre contraddistinguono la cucina della chef francese. La chiusura del ristorante, prevista per il 15 febbraio -data in cui scriviamo- è stata annunciata attraverso un comunicato congiunto della Groupe Pic e del Four Seasons Hotel, che hanno sottolineato la decisione come frutto di una separazione consensuale. "Siamo incredibilmente orgogliosi dell'esperienza gastronomica a due stelle che abbiamo creato con La Dame de Pic", si legge nella nota ufficiale.