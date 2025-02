Stella Michelin, Massimo Camia lascia il ristorante stellato nel cuneese

Cuneo - Prosegue l'inchiesta di Ragusanews sulla continua caduta di Stelle Michelin in Italia. Massimo Camia ha detto addio al ristorante stellato "Massimo Camia Ristorante", in quel di La Morra, comune del cuneese con 2500 abitanti. La notizia era stata annunciata nei mesi scorsi e il ristorante resta di proprietà di Paolo Damilano, già candidato sindaco di Torino, mantenendo la stella Michelin, che come è noto, segue il locale e non lo chef.

Paolo Damilano aveva dichiarato già tempo fa a Il Gusto la sua decisione di mettere un po’ da parte il fine dining, la cucina raffinata, per concentrarsi invece su un modello di ristorazione più pop e più tradizionale, una “trattoria di lusso italiana”.

“Sono passati dodici anni dall’inizio del mio rapporto con la famiglia Damilano”, racconta Massimo Camia spiegando il perché di un addio che, in fondo racconta qualcosa del periodo gastronomico delle Langhe e del Piemonte in generale (Torino in testa). “Un rapporto splendido, in cui abbiamo sempre trovato dall’altra parte persone generose e corrette, che mi sento di ringraziare per tutto quello che abbiamo fatto insieme”. E allora perché questo dividersi delle strade? “Noi abbiamo due figli che fanno questo mestiere: era arrivato il momento di valutare l’opportunità di aprire una cosa nostra, che rimanesse poi a loro”, spiega Camia.

A maggio aprirà nel comune di Novello il nuovo Massimo Camia Ristorante. “Si chiamerà esattamente come il ristorante precedente”, spiega Camia, “ma sarà un progetto nuovo, più completo. Abbiamo comprato un cascinale che stiamo ristrutturando: oltre al ristorante ci sono sei camere e due mini appartamenti, e un bel giardino con la piscina”. L’idea, dunque, è un progetto di ospitalità più ampia, adatto anche a fare piccoli eventi. “Al momento siamo ancora al nostro posto, con la famiglia Damilano”, specifica Camia. “Chiuderemo lì il 28 aprile, e subito dopo, presumibilmente a metà maggio apriremo la nuova Locanda Camia”.

Quel che sarà del ristorante di Paolo Damilano, invece, è ancora tutto da vedere. Potrebbe essere, in effetti, una trattoria di nuova generazione, oppure potrebbe proseguire con l’alta ristorazione assumendo un altro chef stellato per mantenere il macaron Michelin.