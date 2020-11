Stelle Michelin 2021, panorama invariato in provincia di Ragusa

Ragusa - Due stelle Michelin per il Duomo di Ciccio Sultano, una per la Locanda Don Serafino (chef Vincenzo Candiano), una per il ristorante La Fenice, che però ha cambiato chef in ottobre (è andato via Claudio Ruta, è subentrato Luca Gulino), una stella per Accursio (chef Accursio Craparo), a Modica. Resta invariato per il 2021 il panorama dei ristoranti stellati in provincia di Ragusa, con cinque stelle totali.

