Stewart Copeland a Taormina con orchestra, omaggio ai Police

PALERMO, 01 FEB Solo sei date live in Italia, di cui una in Sicilia il 27 luglio al Teatro Antico di Taormina, per "Stewart Copeland's Police Deranged for Orchestra", lo spettacolo che Stewart Copeland, il leggendario batterista e fondatore dei Police, sta portando in tour e che lo vede eseguire tutti i successi della storica band in versione orchestrale con l'ausilio di un'orchestra residente.

"Stewart Copeland's Police Deranged for Orchestra" è una serata orchestrale ad alta energia che celebra il lavoro del leggendario compositore e rockstar e si concentra sull'epica ascesa della sua carriera musicale che ha attraversato oltre quattro decenni. Copeland è una figura unica nella musica mondiale: riconosciuto come il fondatore dei Police, una band che ha definito la musica rock dagli anni '80 fino ai giorni nostri; è anche un compositore esperto e prolifico di opera, balletto e musica orchestrale. Il concerto sarà una serata piena di grandi successi dei Police, tra cui "Roxanne", "Don't Stand To Close To Me" e "Message in a Bottle". Con Copeland alla batteria, tre cantanti, un chitarrista ed un'Orchestra residente che renderanno questa esperienza concertistica unica. (ANSA).