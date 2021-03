Stipendio per la portavoce di Musumeci, scoppia la polemica

Palermo - Lo stipendio di Michela Giuffrida, già europarlamentare del Pd, oggi portavoce del presidente della Regione Nello Musumeci, uomo del centrodestra, sarà equiparato a quello di un dirigente, con cifre che superano i 100 mila euro annui.

E’ bufera sullo stipendio del portavoce del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Con una norma approvata ieri pomeriggio all’Ars e nascosta nelle pieghe della legge di stabilità siciliana la giornalista ed ex eurodeputato del Pd Michela Giuffrida si è vista aumentare lo stipendio annuo oltre i 100 mila euro. Il sistema di calcolo è tale che potrebbe, al lordo, farlo lievitare fino a 160mila.

La norma è passata per un solo voto, con 27 favorevoli e 26 contrari. Contro hanno votato i deputati del M5s, del Pd e Claudio Fava. Dodici i parlamentari che non hanno votato pur risultando presenti, tra cui due assessori regionali (altri due invece hanno votato a favore) e sei onorevoli di maggioranza. Immediatamente è scoppiato il caos è il grido che si è alzato dai banchi del M5s all’approvazione dall’articolo. Musumeci è finito nell'occhio del ciclone per un aumento di stipendio giudicato inopportuno dalle opposizioni.