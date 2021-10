Stop ai padrini nei battesimi, la diocesi contro il New York Times

Catania – “La mafia non c'entra" e la diocesi di Catania è pronta a querelare il New York Times, secondo cui la decisione della chiesa etnea di sospendere padrini e madrine nei battesimi, perché incapaci di essere testimoni autentici di un cammino di fede, sarebbe legato in realtà anche alle possibili ingerenze delle famiglie di boss e affiliati a Cosa nostra. Per l’autorevole quotidiano statunitense battesimi, comunioni e cresime sarebbero, insomma, un modo per rafforzare i legami tra clan mafiosi, da qui il provvedimento dell'arcivescovo Salvatore Gristina. "Niente di più falso, chiederemo la rettifica e siamo anche disposti a querelare" dice a Repubblica monsignor Salvatore Genchi, vicario generale della diocesi catanese.

Nel documento è riportata, in effetti, la motivazione ufficiale della scelta di sperimentare per 3 anni la sospensione della figura del padrinato: "Nell'odierno contesto socio-ecclesiale la presenza di padrini e madrine risulta spesso una sorta di adempimento formale o di consuetudine sociale in cui rimane ben poco visibile la dimensione della fede". Più avanti però si legge: "considerato, altresì, che la situazione familiare complessa e irregolare di tante persone proposte per assolvere questo compito rende la questione ancora più delicata".

Il riferimento sarebbe però non alle persone indagate o condannate per mafia, ma a quanti non hanno ricevuto i sacramenti e che quindi - secondo la dottrina cattolica - non possono rivestire quel ruolo. "È capitato in diverse parrocchie di ricevere pressioni da parte di chi voleva fare il padrino pur non avendo avuto nessuna formazione religiosa - aggiunge Genchi -, ma non abbiamo mai ricevuto pressioni di tipo mafioso". Sulla scia del decreto siciliano, infatti, anche altre diocesi geograficamente lontane dalla terra del Godfather si sono mosse in questa direzione: pure i vescovi di Viterbo, Grosseto e Livorno - ad esempio - ravvisano che chi sceglie di fare da padrino o madrina, oggi lo fa soprattutto per una questione di status sociale, ignorando la dimensione cristiana.