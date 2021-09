Stop alla caccia in Sicilia

Ragusa - L'apertura della stagione era prevista per domattina ma il Tar di Catania ha sospeso il calendario venatorio in tutta laSicilia "anche in considerazione degli incendi divampati nel periodo estivo e per gli effetti sull'ambiente e sulla fauna stanziale".

Esultano le varie organizzazioni ambientaliste e animaliste che avevano presentato il ricorso: Wwf, Legambiente, Lipu BirdLife, Lndc Animal Protection ed Enpa. Fucili a casa, dunque, almeno fino al primo ottobre: le violazioni costituiscono un reato penale che prevede l'arresto fino a un anno o l'ammenda fino a 2.582 euro, oltre alla possibile sospensione del porto d'arma da caccia fino a tre anni.