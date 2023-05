Stop alla password per accedere al proprio account gmail

Rivoluzione per quanto riguarda l'accesso al proprio account Gmail: adesso, per entrare, basta utilizzare la propria impronta o il riconoscimento del viso quando viene richiesto. È appena iniziata l'era della passkey, la tecnologia nata per sostituire l'uso delle password tradizionali, sviluppata in collaborazione da Apple, Google, Microsoft e la Fido Alliance.

Passkey, come funziona

La passkey sostituisce la classica password con chiavi crittografiche a loro volta cifrate end-to-end associate all'utilizzo di un dispositivo. Lo sblocco avviene tramite un'autenticazione di tipo biometrico, esempio il riconoscimento dell'impronta digitale o del viso, l'immissione di un Pin o una chiave hardware. Uno degli obiettivi è ridurre i rischi connessi al furto di credenziali o a combinazioni di caratteri troppo semplici e prevedibili: l'accesso diventa semplice, immediato e più sicuro. Passkey è da oggi disponibile per gli account Google "normali", mentre per le utenze Workspace il rilascio sarà graduale.

Passkey, come attivarlo

Google ha già introdotto un popup che invita ad abilitare il servizio non appena ci si prova ad autenticare da un dispositivo compatibile: tutte le principali piattaforme software e i principali browser sono già compatibili, inclusi Android, iOS, macOS, Windows. Se si sceglie di attivare passkey per il proprio account e il dispositivo in uso, viene visualizzato un messaggio direttamente dal sistema operativo e si deve procedere seguendo le istruzioni. Da ora in avanti, ogni volta che si effettuerà l'accesso al proprio account Google, non comparirà più il campo per immettere la password, ma verrà richiesta semplicemente la verifica dell'impronta, il riconoscimento del viso o ancora del metodo di autenticazione usualmente utilizzato per l'accesso al proprio dispositivo.

La vecchia password

Per il momento la password non sparirà ancora del tutto dai servizi Google, anche perchè è necessaria per la stessa attivazione di passkey, e il login tradizionale e a doppio fattore rimarranno abilitati ancora per diverso tempo per gli account Google, ma dall'azienda fanno intendere che l'obiettivo è utilizzare in futuro esclusivamente la passkey.