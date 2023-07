Storia e mitologia nel mondo del gaming

La rete ha progressivamente trasformato il mondo dell’intrattenimento e ha cambiato il modo in cui le persone scelgono di trascorrere il loro tempo libero. Il settore del gaming occupa un posto di rilievo nella classifica dei passatempi più apprezzati. La chiave di tanto successo sta nella varietà di giochi disponibili e altrettante ambientazioni. Fra queste, spiccano quelle a tema storico e mitologico che trasportano il giocatore in luoghi e tempi lontani, ricchi di fascino.

Viaggiare nel tempo con l’e-gaming

Sempre connessi a devices elettronici, lo svago è accessibile a tutti con un semplice click sulla tastiera, ma nel e-gaming si può fare un passo in più, viaggiare nel tempo alla scoperta delle civiltà antiche. L’Egitto fa da sfondo ai più avvincenti casino online italia in cui destreggiarsi tra giochi tradizionali, immersi però negli effetti speciali del fantastico mondo di piramidi, templi e faraoni.

Gli appassionati del mondo egizio qui possono rivivere, da smartphone e pc, miti e leggende dell’Antico Regno giocando a tornei, slot machine, scommesse sportive ma anche casinò live puntando su Blackjack, Roulette, Poker o Baccarat e tanto altro. Simboli tradizionali come l’occhio del faraone Ra, l’Ankh e gli sfarzi dorati invitano il giocatore a immergersi in nuove e divertenti avventure di gioco.

La mitologia nei videogames

Il fascino degli eroi mitologici ha coinvolto anche il settore dei videogiochi. Dalla civiltà greca alle gesta di cavalieri medievali valorosi, vi è un’ampia gamma di titoli a tema storico fra cui scegliere. Gli ambienti di gioco si fanno sempre più complessi e dotati di una straordinaria ricchezza di dettagli, con il sottofondo di musiche epiche e trame avvincenti di personaggi carismatici.

I temi maggiormente apprezzati sono quelli riguardanti la mitologia norrena, in cui calarsi nel ruolo di eroi nordici e vichinghi. In cima alla classifica, vi sono giochi per pc e console come Ancestors Legacy, For Honor e Jotun. Ma non si può dimenticare Assassin’s Creed-Valhalla, uno degli episodi della saga che ha più appassionato i gamers di tutto il mondo. Nell'olimpo dei videogiochi storici, continua a riscuotere grande successo God of War, con le gesta dell’eroe greco immaginario Kratos.

Giochi da tavolo a tema storico

I giochi da tavolo sono stati fra i primi supporti ludici a colorarsi a tema storico, con una spiccata connotazione fantasy. Al giorno d’oggi è possibile giocarli dal vivo in compagnia degli amici oppure online insieme a partecipanti collegati in rete. Molti di questi hanno come scopo la costruzione e il mantenimento degli imperi, altri ricreano scenari epici sul campo di battaglia ma in ogni caso è assicurato il massimo coinvolgimento.

Chi desidera compiere un viaggio nell’epoca romana sarà colpito da S.P.Q. RisiKo, la versione a tema storico del celebre gioco strategico. Non mancano, poi, le avvincenti battaglie norrene sfoderando le carte di Thor e Loki nel gioco da tavola Rabbia di sangue. E per gli appassionati di archeologia? Non temete, con Tebe chiunque può divertirsi a scoprire i segreti di ben cinque civiltà antiche.