Strade affollate per lo shopping di Natale, nuova stretta del Governo

Roma - Una riunione d’urgenza alle 19 con i capidelegazione per valutare «l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi». L’ha convocata il governo dopo un incontro dei ministri Pd con i capigruppo di Camera e Senato, il Segretario NicolaZingaretti e Vicesegretario Andrea Orlando.

La richiesta dei dem è netta: «Ora bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati e non tornare indietro. Per questo, alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del comitato scientifico nazionale, occorre intervenire». Vuol dire che anche la deroga ai divieti di spostamento tra Comuni sarà rivalutata, ma è possibile che si decida di introdurre nuove misure restrittive legate alla circolazione delle persone.