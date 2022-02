Strano verme in casa: ma che razza di specie è? VIDEO

Agrigento – Ma che razza di verme è si domanda da Agrigento l’utente Antonio Terzaghi, postando su Facebook le immagini? Lungo circa 25 mm, nero e striato di rosso sul dorso come un di carabiniere: è apparso improvvisamente nel suo appartamento, atterrendolo. Ebbene non si tratta di una sanguisuga come potrebbe sembrare a prima vista, bensì di una plenaria alloctona.

Nome scientifico Caenoplana Variegata (foto allegata), è una specie invertebrata importata, tra le molte “aliene” presenti in Sicilia che rischiano di mettere a repentaglio il nuovo habitat che le ospitano. Solo sabato scorso a Milazzo, nel messinese, è stato catturato un "Siganus rivulatus": un pesce entrato dal canale di Suez nel Mediterraneo, che ha temperature ormai sempre più simili al Mar Rosso.