Strategie di trading: il linguaggio Pine Script per investire con TradingVi

Il mondo del trading online sta vivendo un momento di vera e propria rivoluzione, per tanti motivi differenti. Uno su tutti, la crescita esponenziale di investitori o aspiranti tali che ogni giorno prendono letteralmente d’assalto le borse e i mercati di tutto il mondo. Al giorno d’oggi infatti, per iniziare a comprare, vendere e scambiare asset, è sufficiente avere a disposizione un dispositivo qualsiasi da collegare a internet. Con ogni probabilità è proprio l’aumento di trader che ha portato alla nascita di nuove modalità operative e/o strategie: una su tutte il trading automatico, ovvero la possibilità di fare investimenti mirati, lasciando che sia un algoritmo a scegliere le operazioni più adatte al proprio profilo.

Va infine sottolineato come anche il mondo del trading automatizzato sia ormai sempre più accessibile: se infatti, fino a qualche tempo fa, le persone capaci di sviluppare software simili erano davvero poche, oggi, grazie a linguaggi di programmazione quali Pine Script, la situazione è molto diversa. Basta infatti consultare, ad esempio, la guida sul linguaggio Pine Script presente su Tradingonline.com, per iniziare un percorso di formazione che porterà a migliorare la propria operatività finanziaria, con la possibilità di raggiungere importanti risultati.

Come funziona pine script

Come detto, Pine Script è un particolare linguaggio di programmazione messo a disposizione da TradingView, che nasce con l’obiettivo di codificare indicatori e/o algoritmi di trading: uno strumento ideale per scrivere nuove strategie, ma anche a sottoporre a backtesting quelle già ideate.

Uno dei principali fiori all’occhiello di Pine Script è la sua semplicità d’uso, considerato che, sotto diversi aspetti, questo linguaggio è simile a JavaScript, ovvero a uno dei linguaggi di scripting più noti e utilizzati di tutto il mondo. A ben vedere proprio il nome “Pine Script” è un omaggio palese al sopracitato Java, così come lo è a Python: un altro linguaggio di programmazione, che però viene utilizzato soprattutto per realizzare applicazioni e system testing.

Operazioni e risultati

Le possibilità di Pine Script sono davvero impressionanti, ma, di base, il linguaggio consente di sviluppare due tipologie di programmi. Da una parte gli indicatori di trading: analisi di grafici che restituiscono al trader determinati valori. Dall’altra le strategie di trading: uno strumento più complesso, che contiene al suo interno anche righe di codice vero e proprio.

Anche i risultati forniti da Pine Script possono tutto sommato venire organizzati in due macro-categorie: innanzitutto i sopracitati “Backtest”, risultati che prendono in considerazione periodi e operazioni passate, indicando i profitti che sarebbero stati generati da una determinata strategia. Dopodiché i “Forward-test”, che invece vengono eseguiti col passare del tempo e vengono di conseguenza aggiornati col procedere delle operazioni.

Vantaggi di Pine Script

Il principale vantaggio di Pine Script è il suo elevato livello di astrazione, che consente di dare dei comandi al programma in linea con quelli del linguaggio parlato. Un linguaggio efficace e tutto sommato semplice, nonostante consenta di gestire operazioni complesse. A ciò si aggiunga che Pine Script può essere imparato in maniera esaustiva seguendo i numerosi tutorial forniti da TradingView: un insieme di guide, corsi e spiegazioni (disponibili sia sotto forma di articolo che in video), attraverso cui scoprire tutti i segreti di questo particolare linguaggio di programmazione.

A ciò si aggiunga che la documentazione relativa a Pine Script spesso e volentieri contiene un buon numero di esempi pratici: un aspetto più unico che raro quando si parla di materiale formativo relativo a linguaggi di programmazione.