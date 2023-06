Street art, se via Volturno diventa via Silvio Berlusconi

Milano - La scelta del quartiere "Isola" da parte dell'artista aleXsandro Palombo non è casuale.

Via Volturno a Milano ospita lo stabile dove Silvio Berlusconi è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo.

News Correlate Chi era Maria Antonietta Berlusconi, sorella di Silvio

E così due giorni fa in via Volturno è apparso un murale che «travolge» la burocrazia e intesta una delle strade più rappresentative del quartiere Isola a Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 13 giugno. Via Volturno diventa via Silvio Berlusconi. «Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi - scrive aleXandro Palombo postando su Instagram la foto del murale che ritrae l'ex premier e fondatore di Forza Italia con pennello e pittura e la scritta "self made man"-, da questa mattina via Volturno, la strada del quartiere Isola dove Berlusconi è nato e cresciuto è diventata “via Silvio Berlusconi". Anche in questa occasione il cavaliere è stato il più veloce di tutti».

Ieri, mercoledì, lo sfregio. Sul murale, accanto alla scritta «self made man», è apparsa la frase «con l'aiuto della 'ndrangheta», mentre sulla targa toponomastica, sotto via Silvio Berlusconi, qualcuno ha aggiunto «ex Pdc - Uomo d'affari e vecchio p....». Frasi che sono state prontamente cancellate dai residenti del quartiere che da ieri, insieme a tanti curiosi, arrivano da ogni parte della città per scattare foto all'opera di Stree Art.