Striscia la Notizia a Favara, per la presidente pistolera VIDEO

Favara, Ag - La giallovestita Stefania Petyx col bassotto al seguito, avvistata a Favara. L’inviata di Striscia la Notizia ha consegnato un “tapiro” virtuale alla presidente del consiglio comunale favarese Miriam Mignemi, immortalata in un video diffuso su Instagram (e subito rimosso) mentre spara dal balcone un colpo di pistola a salve, la notte di Capodanno. Lo vediamo nel terzo filmato, che Grandangolo ha fatto in tempo a salvare prima che venisse cancellato dal social.

“Si, era qui per me - ammette Mignemi -. Mi è stato fatto uno scherzo e nonostante si trattasse di un giocattolo, nell’usarlo mi sono messa paura anch’io: è circolato il video di un momento privato senza la mia volontà, che riprende la mia goffaggine nell’azione e non certo di spavalderia”. Le immagini sono arrivate anche al Tg satirico di Canale 5 che, “specificando che non è un reato, ha ironizzato sull’episodio e nell’intervista ne ho approfittato per scusarmi se ho potuto turbare la sensibilità di qualcuno ribadendo, nonostante fosse un giocattolo, di essere contro l’uso di armi di ogni genere”.

Ma c’è tanto altro su cui fare luce ad Agrigento, dove le questioni da risolvere non mancano: così la Petix ha approfittato per fare un salto direttamente nel capoluogo e realizzare un altro approfondimento, ossia la polemica del Codacons sull’acquisto di suv e pc da parte del Comune, “fatto con i soldi destinati al fondo della solidarietà sociale. Insomma, il programma Mediaset ha preso due piccioni con una “Favara”: vedremo quali servizi andranno in onda le prossime sere.